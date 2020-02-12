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"Интер" сенсационно проиграл "Наполи" в полуфинале Кубка Италии

среда, 12 февраля 2020, 23:46
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В первом матче 1/2 финала Кубка Италии миланский "Интер" на своем поле уступил неаполитанскому "Наполи" со счетом 0:1.

В первой половине встречи команды играли не слишком активно и практически не создали опасных моментов. Можно выделить разве что удар Элмаса с острого угла, который отразил Паделли. Второй тайм активнее начал "Интер", но отличиться удалось гостям. Фабиан Руис классным ударом с линии штрафной отправил мяч в ворота. После этого "Интер" запер соперника на его половине поля, но отыграться так и не сумел.

Ответный матч состоится в Неаполе 5 марта.

"Интер" – "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Фабиан Руис (57)

"Интер": Паделли, Бастони, де Врей, Шкриньяр (Д`Амброзио, 46), Бираги, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 66), Мозес (Санчес, 74), Мартинес, Лукаку.

"Наполи": Оспина, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Элмаз, Демме, Зелиньски (Аллан, 82), Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73).

Предупреждения: Шкриньяр (3), Манолас (51), Мариу Руй (77).

Ранее сообщалось, что "Интер" в феерическом матче обыграл "Милан". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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