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Свитолина одержала яркую победу на турнире в Таиланде: видео

четверг, 13 февраля 2020, 16:17
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Украинская теннисистка Элина Свитолина легко обыграла австралийку Сторм Сандерс в матче 1/8 финала на турнире в Таиланде.

Поединок продолжался 58 минут и завершился в двух сетах.

Свитолина уверенно начала поединок, сразу же выиграв подачу соперницы. Сандерс сделала обратный брейк, но украинка тут же выиграла еще один гейм на подаче австралийки и довела сет до разгрома. Вторая партия началась довольно равно, соперницы уверенно взяли по две своих подачи, но затем Свитолина прибавила в активности и выиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними сет и матч.

Элина Свитолина (Украина) - Сторм Сандерс (Австралия) - 2:0 (6:1, 6:2)

В четвертьфинале Свитолина встретится с японкой Нао Хибино, которая занимает 84-е место в рейтинге WTA

Ранее сообщалось, что Свитолина поздравила своего бойфренда, который выиграл престижный турнир.

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