Звезда украинского тенниса трогательно поздравила своего возлюбленного с крупным успехом: фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего бойфренда француза Гаэля Монфиса, который стал победителем турнира в Монпелье (Франция).

"Мой чемпион", - написала Свитолина в сториз своего Instagram, прикрепив фотографию теннисиста с трофеем.

В финальном поединке Монфис в двух сетах оказался сильнее канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

33-летний француз завоевал свой девятый трофей в карьере. В данный момент он занимает девятое место в рейтинге ATP. Его лучшими достижениями на турнирах из серии Grand Slam были выходы в полуфиналы Ronald Garros и US Open.

Свитолина и Монфис состоят в отношениях с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Свитолина помогла сборной Украине добиться крупного успеха в Кубке федераций.