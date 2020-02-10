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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Звезда украинского тенниса трогательно поздравила своего возлюбленного с крупным успехом: фото

понедельник, 10 февраля 2020, 14:15
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего бойфренда француза Гаэля Монфиса, который стал победителем турнира в Монпелье (Франция).

"Мой чемпион", - написала Свитолина в сториз своего Instagram, прикрепив фотографию теннисиста с трофеем.

В финальном поединке Монфис в двух сетах оказался сильнее канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

33-летний француз завоевал свой девятый трофей в карьере. В данный момент он занимает девятое место в рейтинге ATP. Его лучшими достижениями на турнирах из серии Grand Slam были выходы в полуфиналы Ronald Garros и US Open.

Свитолина и Монфис состоят в отношениях с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Свитолина помогла сборной Украине добиться крупного успеха в Кубке федераций.

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