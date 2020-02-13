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Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира

четверг, 13 февраля 2020, 16:49
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Сборная Украины заняла 5-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал сегодня в Антхольце (Италия).

Наша команда выступала в следующем составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На протяжении всей гонки украинцы шли в числе лидеров. Чистая стрельба на последнем огневом рубеже позволяла бы команде побороться с чехами за бронзовую медаль. Однако лидер мужской команды Дмитрий Пидручный не смог закрыть все мишени и убежал на штрафной круг.

Чемпионом мира стала сборная Норвегии, вторыми к финишу пришли итальянцы. Бронзовые медали досталась команде Чехии.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 1:02.27,7 (0+7)
2. Италия - +15,6 (0+6)
3. Чехия - +30,8 (0+2)…
5. Украина - +56,1(1+7)

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная биатлонистка снялась обнаженной ради животных.

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