В "Динамо" жестко отреагировали на обвинения в махинациях с зарплатами футболистов

В киевском "Динамо" прокомментировали публикацию издания "Украинская правда", которое утверждает, что официальные зарплаты футболистов в клубе составляют от четырех до 21 тысячи гривен в месяц.

Ответ на публикацию клуб опубликовал на официальном сайте.

"Динамо" обвинило издание в незаконном обнародовании личных данных игроков и потребовало публичных извинений. В клубе утверждают, что по итогам 2018 года футболисты заплатили более 84,5 миллионов гривен налогов, в число которых вошли НДФЛ (более 52 млн) и военный сбор (более 3,3 млн). В "Динамо" сообщили, что в рамках гражданско-правовых отношений футболисты также получают доход от дочерней Компании "Динамо Киев (Кипр)".

В доказательство клуб предоставил налоговые декларации вратаря Дениса Бойко, а также полузащитников Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука.

Ранее сообщалось, что "Динамо" было наказано из-за расизма в матче с "Шахтером".