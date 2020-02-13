Вратарь сборной Украины получил почетную награду в Испании: опубликовано фото

Украинский вратарь Андрей Лунин признан лучшим игроком испанского "Овьедо" по итогам января.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лунин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, которое проводило издание Futbol Mahou.

"Эта награда принадлежит всей команде. Вместе мы работаем хорошо. Я доволен тем, как мы работаем с партнерами и тренерами. Я наконец-то могу выходить на поле. Хочу прогрессировать и приносить пользу команде", - сказал голкипер.



Напомним, что Лунин перешел в "Овьедо" в январе на правах аренды из мадридского "Реала". В составе астурийского клуба он провел пять матчей и пропустил шесть голов.

Ранее сообщалось, что издание Marca включило Лунина в число главных разочарований первой части сезона.