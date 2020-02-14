RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

20:53
Один из богатейших клубов мира исключен из Лиги чемпионов
19:52
7 членов королевской семьи Великобритании, на счету которых далеко не миллионы Lime
18:42
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: когда и где смотреть онлайн Lime
18:10
Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл покорил соцсети, поздравив с Днем святого Валентина свою собаку Lime
17:40
Украинский комик рассказал о тяжелой болезни жены, которая едва не забрала ее жизнь Lime
17:23
5-летний мальчик спас из горящего дома маленькую сестру и собаку - теперь он почетный пожарный Lime
17:06
В шаге от медали: украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону
17:05
Чемпионат мира по биатлону: результаты женского спринта в Антхольце
17:00
В сети появился тизер "Очень странных дел-4" - теперь фаны сериала знают, выжил ли Джим Хоппер Lime
16:35
Орландо Блум допустил ошибку в татуировке с именем сына, и его засмеяли в сети: фото Lime
16:19
Металлист хотел впечатлить друзей и сжег три церкви - любимую музыку вживую он услышит нескоро Lime
15:56
Жена MONATIK’а в День влюбленных растрогала нежным обращением к мужу Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из богатейших клубов мира исключен из Лиги чемпионов

пятница, 14 февраля 2020, 20:53
переглянути новину українською

"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два сезона.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Наказание действующий чемпион Англии понес за нарушение правил финансового ферй-плей. В частности, клуб завышал размеры своих спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 год и предоставлял недостоверные данные о безубыточности.

Решением УЕФА "горожане" отстранены от участия в европейских кубковых турнирах на сезон-2020/2021 и сезон-2021/2022. Также клуб обязан будет выплатить штраф в размере 30 млн евро.

Отмечается, что решение УЕФА "Манчестер Сити" может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" проиграл команде Моуринью из-за глупости Зинченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Милан - Ювентус - 1:1 Хроника матча

Интер - Наполи - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо Киев - Динамо Загреб - 3:4 Хроника матча

Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: