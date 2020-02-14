RU  UA  EN

пятница, 14 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

11:05
Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность Lime
10:47
Билли Айлиш выпустила песню для нового Джеймса Бонда "Не время умирать" Lime
10:33
Стенка на стенку: в матче чемпионата Украины состоялась зрелищная драка, видео
10:05
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Антхольце
09:58
Влюбленная Настя Каменских выпустила страстный клип ко Дню святого Валентина: видео Lime
07:50
Где смотреть женский спринт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
07:06
Как приготовить дома нежный творожный кекс с изюмом - пошаговый рецепт и советы Lime

13 февраля

23:52
Роналду героически спас "Ювентус" от поражения в Милане
21:25
Круче бокса: в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов, видео
20:42
Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда Lime
19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
18:15
Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото) Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стенка на стенку: в матче чемпионата Украины состоялась зрелищная драка, видео

пятница, 14 февраля 2020, 10:33
переглянути новину українською

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между "Днепром" и "Ледяными Волками" состоялась массовая драка.

Потасовка началась у ворот гостевой команды уже в самом конце поединка. Участие в драке приняли практически все хоккеисты, находившиеся на площадке. Интересно, что одним из самых активных в конфликте был вратарь "Ледяных Волков" Андрей Хапков, который также является президентом клуба. За эту драку игроки обеих команд получили в общей сложности 64 минуты штрафа.

Сама встреча завершилась разгромной победой "Днепра" со счетом 8:2. В регулярном чемпионате УХЛ "Днепр" (69 очков) занимает 3-е место, "Ледяные Волки" (17 очков) находятся на предпоследней, 5-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Милан - Ювентус - 1:1 Хроника матча

Интер - Наполи - 0:1 Хроника матча, видео гола

Динамо Киев - Динамо Загреб - 3:4 Хроника матча

Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: