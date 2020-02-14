Стенка на стенку: в матче чемпионата Украины состоялась зрелищная драка, видео

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между "Днепром" и "Ледяными Волками" состоялась массовая драка.

Потасовка началась у ворот гостевой команды уже в самом конце поединка. Участие в драке приняли практически все хоккеисты, находившиеся на площадке. Интересно, что одним из самых активных в конфликте был вратарь "Ледяных Волков" Андрей Хапков, который также является президентом клуба. За эту драку игроки обеих команд получили в общей сложности 64 минуты штрафа.

Сама встреча завершилась разгромной победой "Днепра" со счетом 8:2. В регулярном чемпионате УХЛ "Днепр" (69 очков) занимает 3-е место, "Ледяные Волки" (17 очков) находятся на предпоследней, 5-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов.