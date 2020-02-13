Круче бокса: в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов, видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Лос-Анджелес Кингз" и "Калгари Флеймз" состоялась драка между двумя игроками команд - Кертисом Макдермидом и Миланом Луличем.

Пикантности поединку двух хоккеистов добавило то, что вес каждого из них превышает 100 кг. Преимуществом в драке владел Макдермид, однако в конечном итоге победителем стал Лулич. Защитник "Калгари Флеймз" смог ударом в голову повалить противника на лед, после чего в конфликт вмешались судьи, которые остановили драку.

Отметим, что победу в матче одержал "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:3.

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