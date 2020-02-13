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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Круче бокса: в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов, видео

четверг, 13 февраля 2020, 21:25
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Лос-Анджелес Кингз" и "Калгари Флеймз" состоялась драка между двумя игроками команд - Кертисом Макдермидом и Миланом Луличем.

Пикантности поединку двух хоккеистов добавило то, что вес каждого из них превышает 100 кг. Преимуществом в драке владел Макдермид, однако в конечном итоге победителем стал Лулич. Защитник "Калгари Флеймз" смог ударом в голову повалить противника на лед, после чего в конфликт вмешались судьи, которые остановили драку.

Отметим, что победу в матче одержал "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 5:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский телеканал запутал болельщиков, показав повтор финала чемпионата мира по хоккею.

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