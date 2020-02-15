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"Динамо" уверенно обыграло принципиального соперника

суббота, 15 февраля 2020, 18:11
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Киевское "Динамо" обыграло одноклубников из Тбилиси в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Победу вице-чемпиону Украины принесли результативные удары Томаша Кендзеры и Назария Русина. Поляк отличился в первом тайме, а второй забил уже после перерыва.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО Киев - ДИНАМО Тбилиси - 2:0

Голы: Кендзера, 23; Русин, 53.

Динамо Киев: Бущан, Миколенко (Пиварич, 59), Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев (Кадири, 84), Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский (Караваев, 71), Вербич (Де Пена, 76), Русин (Соль, 79), Дуэлунд (Шапаренко, 79).

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе (Пералес, 82), Кобоури, Сандохадзе, Гбеньон, Трубочкин, Папава, Куция, Нинуа, Кимадзе, Пангоп, Оршула.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" жестко отреагировали на обвинения в махинациях с зарплатами футболистов.

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