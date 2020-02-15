Украинки выиграли два "золота" на элитном легкоатлетическом турнире

Украинки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук выиграли две золотые медали на элитном легкоатлетическом турнире в Глазго (Великобритания).

Первая одержала победу в соревнованиях в прыжках в высоту. 18-летняя украинка показала результат 1,93 м, который никто из соперниц не смог повторить.

Вторая стала лучшей в соревнованиях в прыжках в длину. Уроженка Хмельницкой области показала результат 6,9 м. Она продолжает лидировать в общем зачете World Indoor Tour.

Отметим, что в октябре прошлого года на чемпионате мира по легкой атлетике Магучих и Бех-Романчук заняли вторые места в своих дисциплинах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская легкоатлетка завоевала золото престижного европейского турнира.