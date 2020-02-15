RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

22:45
Нацотбор на Евровидение-2020: названы все финалисты Lime
22:09
Полная изоляция: в Житомире примут радикальные меры по строителям местной трассы из Китая
18:50
Нацотбор на Евровидение 2020: все подробности второго полуфинала Lime
18:19
Герой реалити "Холостяк" признался, есть ли интим на проекте Lime
18:09
Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: где смотреть онлайн Lime
17:08
Узнала только в аэропорту: Дмитрий Комаров устроил жене романтический сюрприз Lime
16:04
Робби Уильямс стал папой в четвертый раз - малыша родила суррогатная мать Lime
15:29
Девушка в России чудом выжила после смертельного прыжка: опубликовано видео
14:08
Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа Lime
13:34
В Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса
13:08
Победитель шоу "Зважені та щасливі" закрутил роман с участницей "Холостяка": фото пары Lime
11:56
Били, унижали и плевали в сок: MELOVIN рассказал о жесткой травле в школе Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинки выиграли два "золота" на элитном легкоатлетическом турнире

суббота, 15 февраля 2020, 22:07
переглянути новину українською

Украинки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук выиграли две золотые медали на элитном легкоатлетическом турнире в Глазго (Великобритания).

Первая одержала победу в соревнованиях в прыжках в высоту. 18-летняя украинка показала результат 1,93 м, который никто из соперниц не смог повторить.

Вторая стала лучшей в соревнованиях в прыжках в длину. Уроженка Хмельницкой области показала результат 6,9 м. Она продолжает лидировать в общем зачете World Indoor Tour.

Отметим, что в октябре прошлого года на чемпионате мира по легкой атлетике Магучих и Бех-Романчук заняли вторые места в своих дисциплинах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская легкоатлетка завоевала золото престижного европейского турнира.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Лацио - Интер: онлайн трансляция

Норвич Сити - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Милан - Ювентус - 1:1 Хроника матча

Интер - Наполи - 0:1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: