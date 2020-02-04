Украинская легкоатлетка завоевала золото престижного европейского турнира: фото

Украинка Ирина Геращенко стала победительницей международных соревнований по прыжкам в высоту Beskydska latka, которые проходили в чешском городе Тржинец.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, наша соотечественница показала одинаковый результат с другой украинкой - Юлией Чумаченко. При этом по попыткам "золото" досталось именно Ирине Геращенко.

В свою очередь Чумаченко заняла второе место, а третье место заняла американская легкоатлетка.

Также организаторы опубликовали фотографию победного прыжка нашей соотечественницы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на престижном турнире Springer-Meeting в немецком Коттбусе.

Напомним, что Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой в мире по итогам 2019 года.