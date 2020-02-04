RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

11:55
Леди Гага показала откровенное фото с новым бойфрендом: с кем встречается певица
11:52
Украину накроет циклон Petra: синоптик рассказала, где ждать сильной непогоды
11:40
KHAYAT представил конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2020
11:30
Может быть "взрыв": озвучен тревожный прогноз по расследованию дела Шеремета
11:11
Заберут с ногами: сеть повеселило забавное фото из Рады
10:50
Милла Йовович показала первые фото новорожденной дочери и объяснила ее необычное имя
10:45
Приехал "царь": под Львовом "герой парковки" отметился наглой выходкой, фото
10:42
Скандал с пенсионеркой, которой нардеп предложил продать собаку, получил неожиданное продолжение
10:35
Владимир Остапчук ответил на обвинения жены в многочисленных изменах
10:20
10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки: фото
10:12
Выжидали у подъезда: всплыли новые детали убийства пластического хирурга в Киеве
10:08
Стоп "кладбищу" недостроев: под стенами Рады собираются протестующие, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская легкоатлетка завоевала золото престижного европейского турнира: фото

вторник, 04 февраля 2020, 11:01
переглянути новину українською

Украинка Ирина Геращенко стала победительницей международных соревнований по прыжкам в высоту Beskydska latka, которые проходили в чешском городе Тржинец.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, наша соотечественница показала одинаковый результат с другой украинкой - Юлией Чумаченко. При этом по попыткам "золото" досталось именно Ирине Геращенко.

В свою очередь Чумаченко заняла второе место, а третье место заняла американская легкоатлетка.

Также организаторы опубликовали фотографию победного прыжка нашей соотечественницы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на престижном турнире Springer-Meeting в немецком Коттбусе.

Напомним, что Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой в мире по итогам 2019 года.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: