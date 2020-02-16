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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Антхольце

воскресенье, 16 февраля 2020, 10:53
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В воскресенье, 16 февраля, в итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, состоится мужская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 16:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до ее начала.

Украину в гонке будут представлять четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный (10-й стартовый номер), Артем Прима (25-й), Сергей Семенов (42-й) и Антон Дудченко (60-й).

Напомним, гонки чемпионата мира идут в зачет Кубка мира. На данный момент лидером общего зачета Кубка мира у мужчин является француз Мартен Фуркад, который набрал 649 очков. Второе место занимает его соотечественник Кентен Фийон-Майе (586). В первую тройку также входит норвежец Йоханнес Бе (522). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 243 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира.

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