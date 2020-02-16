Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров на матч 19 февраля

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкий "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка английский клуб. На победу "Тоттенхэм Хотспур" предлагается коэффициент 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "РБ Лейпциг" можно поставить с коэффициентом 2,90.

"Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в группе В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).

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