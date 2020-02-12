Неделя до возвращения Лиги чемпионов: чего ждать от матчей 1/8 финала

18 февраля возобновятся матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов - на протяжении месяца команды будут сражаться в 1/8 финала. "Апостроф" пытается разобраться, в каком состоянии сильнейшие команды Европы подходят к плей-офф турнира.

КАЛЕНДАРЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/2020

БОРУССИЯ - ПСЖ

Вторник, 18 февраля

"Боруссия" демонстрирует неплохую результативность в чемпионате Германии, забив в последних четырех встречах 18 мячей. Здорово влился в коллектив Эрлинг Холанд, который является одним из лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В составе "Зальцбурга" он забил 8 мячей. Но стоит отметить, что в первом матче с чемпионом Франции дортмундцам из-за травм не помогут Томас Дилэйни и Марко Ройс.

В активе "ПСЖ" 20-матчевая беспроигрышная серия. Все лидеры команды, за исключением Неймара, в строю. Однако, по всей видимости, бразилец вернется в строй до возобновления игр в Лиге чемпионов. Под вопросом лишь участие в первой встрече с "Боруссией" защитников Хуана Берната, Колина Дагба и Абду Диалло.

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ

Вторник, 18 февраля

У "Атлетико" имеются проблемы не только с игрой в текущем сезоне - команда выиграла лишь один из последних шести матчей и на данный момент ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов в чемпионате Испании - но и с травмированными. Лишь на днях в строй вернулись Коке и Хосе Хименес, продолжают восстанавливаться от повреждений Сантьяго Ариас, Эктор Эррера, Киран Триппьер, Жоау Фелиш, Альваро Мората и Диего Коста. Не исключено, что последние шестеро будут не готовы сыграть в следующий вторник.

А вот у соперников "матрасников" по 1/8 финала ЛЧ с делами все ОК. Хорошей новостью для "Ливерпуля" стало возвращение к тренировкам Садио Мане. В лазарете команды находится лишь Натаниель Клайн, а форму "красные" демонстрируют просто феноменальную. В чемпионате Англии действующий победитель Лиги чемпионов имеет 16-матчевую победную серию. Кажется, что в этой паре все предельно ясно.

АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ

Среда, 19 февраля

"Аталанта", которая, к слову, оставила за бортом 1/8 финала ЛЧ донецкий "Шахтер", не растеряла прошлогодней формы. Команда пока с успехом сражается за зону Лиги чемпионов в Серии А и не имеет кадровых проблем. В списке травмированных числится лишь Бошко Сутало. Что касается полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, то пока он не стал основным игроком для команды из Бергамо. Однако на днях именно гол 26-летнего хавбека принес "Аталанте" победу в Серии А над "Фиорентиной".

У "Валенсии" проблем куда больше. Команда проиграла два последних матча во внутрииспанских турнирах. Ситуация для "летучих мышей" усугубляется кадровыми проблемами. Только в понедельник после травмы к тренировкам приступил Кевин Гамейро. Продолжают находиться в лазарете Яспер Силлессен, Кристиано Пиччини, Ману Вальехо и Эсекьель Гарай, вылетевший до конца сезона. В понедельник к списку травмированных добавился еще и Хосе Луис Гайя.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - РБ ЛЕЙПЦИГ

Среда, 19 февраля

Главной потерей для "Тоттенхэм Хотспур" в нынешнем сезоне является травма Харри Кейна, из-за которой он не сыграет минимум до мая. Также повреждения в составе "шпор" имеют Бэн Девис и Мусса Сиссоко. Что касается результатов, то после прихода в клуб Жозе Моуринью команда сумела подправить дела в чемпионате Англии и вклиниться в борьбу за зону Лиги чемпионов. На сегодняшний день беспроигрышная серия "Тоттенхэм Хотспур" во всех турнирах составляет 6 матчей.

"РБ Лейпциг", напротив, не может выиграть в четырех поединках подряд, из-за чего команда потеряла лидерство в чемпионате Германии. В первом матче с "Тоттенхэм Хотспур" "быкам" точно не помогут их капитан Вилли Орбан, еще один центральный защитник Ибрагима Конате и хавбек Кевин Кампль.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ

Вторник, 25 февраля

"Челси" не блещет стабильностью при Фрэнке Лэмпарде, тем не менее команда продолжает держаться в зоне Лиги чемпионов в чемпионате Англии. Последние результаты "синих" не внушают оптимизма их фанатам (всего 1 победа в последних 4 матчах). Еще одной проблемой для лондонцев может стать напряженный график - перед встречей с чемпионом Германии они сыграют с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хостпур". В лазарете "Челси" на сегодняшний день находятся всего два игрока - Марко ван Хинкель и Рубен Лофтус-Чик.

"Бавария" при Хансе-Дитере Флике выиграла 12 из 15 матчей. Мюнхенцы наконец-то вернули себе лидерство в чемпионате Германии, однако не воспользовались возможностью уйти в отрыв от конкурентов, сыграв вничью с "РБ Лейпциг" в последнем матче. Список травмированных "Баварии" на данный момент состоит из трех футболистов: Хави Мартинеса, Никласа Зюле и Ивана Перишича. Главной ударной силой команды остается Роберт Левандовски, забивший в текущем сезоне на клубном уровне 35 мячей в 30 играх.

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА

Вторник, 25 февраля

Это единственная пара в 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой встречаются команды, сменившие наставников по ходу текущего сезона. "Наполи" рокировка на тренерском мостике пока особой пользы не принесла. При Дженнаро Гаттузо команда провела 10 матчей: 5 выиграла и 5 проиграла. При этом в четырех последних играх было три поражения. Это явно не тот результат, на который рассчитывают в Неаполе. Матч с чемпионом Испании точно пропустит Кевин Малку. Под вопросом участие во встрече Фаузи Гулама, который также травмирован.

У "Барселоны" кадровая ситуация намного хуже. Из-за тяжелых травм в Неаполе не сыграют Луис Суарес и Усман Дембеле. Также сейчас проблемы со здоровьем имеются у Нето, Жерара Пике, Самюэля Умтити. Однако они, скорее всего, успеют восстановиться к 25 числу. После замены Эрнесто Вальверде на Кике Сетьена на тренерском мостике говорить о том, что "сине-гранатовые" заиграли на порядок лучше, пока не приходится, однако некоторые подвижки в сторону прогресса все же есть.

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Среда, 26 февраля

Пожалуй, самая интересная пара 1/8 финала. Обе команды входят в число главных претендентов на победу в турнире. "Сливочные" уже выиграли один трофей в текущем сезоне (Суперкубок Испании) и вылетели из Кубка страны. В Ла Лиге команда лидирует, имея 5-матчевую победную серию и 3-очковое преимущество над "Барселоной". Точно "Реалу" в противостоянии с пока еще чемпионом Англии не поможет Марко Асенсио. Под вопросом участие в игре в Мадриде Хамеса Родригеса и Мариано Диаса. Эден Азар, уже восстановившийся после травмы, усиленно работает, чтобы набрать форму к возобновлению игр в Лиге чемпионов.

У "Манчестер Сити" на текущий момент времени единственная потеря - это Рахим Стерлинг. Однако ведущий игрок "горожан" должен уже на этой неделе вернуться в общую группу. Текущий сезон в чемпионате Англии команда Хосепа Гвардиолы проводит значительно слабее, нежели прошлый. Тем не менее, в Лиге чемпионов она остается одним из главных претендентов на итоговую победу.

ЛИОН - ЮВЕНТУС

Среда, 26 февраля

"Лион" будет противостоять чемпиону Италии без капитана и ключевого игрока Мемфиса Депая, а также полузащитника Жеффа Рен-Аделеда, которые выбыли до конца сезона. Также в лазарете команды находятся Умар Соле и Карл Токо Экамби. Не добавляет оптимизма болельщикам и форма "Лиона", который не может выиграть три игры кряду (2 поражения и ничья).

У "Ювентуса" 26-го числа точно не сыграет Мерих Демираль. Также к этому дню не успеют восстановиться от травм Джорджио Кьеллини, Сами Хедира и Дуглас Коста. Под вопросом участие в игре Данило и Федерико Бернардески. Перед возобновлением игр в Лиге чемпионов "старая синьора" также имеет проблемы с игровой формой. Туринцы проиграли 2 из последних 3 матчей и уступили лидерство в Серии А "Интеру".