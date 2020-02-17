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Бывший форвард сборной Украины отметился грязным поступком во время матча: видео

понедельник, 17 февраля 2020, 12:39
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Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отметился грязным поступком в матче 22-го тура второго по силе дивизиона Турции между "Бурсаспором" и "Аданадемирспором".

На 22-й минуте встречи 34-летний форвард после борьбы за мяч с одним из соперников ударил его ногой. Инцидент случился, когда игрок "Аданадемирспора" лежал на газоне. За этот поступок украинец получил лишь предупреждение.

Во второй раз за матч Селезнев оказался в центре внимания на 36-й минуте, когда реализовал пенальти и сделал счет 2:0. Его мяч позволил "Бурсаспору" выиграть встречу с итоговым результатом 2:1.

Селезнев вызывался в сборную Украины с 2008 по 2018 годы. За это время он сыграл в ее составе 58 матчей и забил 11 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист восхитил сеть навыками боксера.

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