Почти позор: "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании, видео

"Реал" потерял очки в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с "Сельтой".

Проблемы для "сливочных" начались уже на старте поединка. На 7-й минуте российский форвард гостей Федор Смолов, выйдя один на один с Тибо Куртуа, открыл счет. Хозяева смогли отыграться лишь после перерыва - на 52-й минуте забитым мячом отметился Тони Кроос. Через 13 минут Серхио Рамос реализовал пенальти и вывел "Реал" вперед. Однако за 5 минут до конца встречи Санти Мина забил второй мяч в ворота хозяев, установив тем самым итоговый результат матча.

РЕАЛ - СЕЛЬТА - 2:2

Голы: Смолов, 7; Кроос, 52; Рамос, 65 (с пенальти); Мина, 86,

Реал: Куртуа, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Каземиро, Вальверде, Азар (Винисиус, 73), Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема.

Сельта: Рубен Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Васкес (Систо, 55), Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Санти Мина, 83), Мурильо, Смолов (Суарес, 70), Аспас.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает 1-е место, набрав 53 очка. "Сельта" (21 очко) находится на 17-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" одержал сверхважную победу в мадридском дерби.