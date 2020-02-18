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Лучший клуб мира с поражения начал выступление в плей-офф Лиги чемпионов: видео

вторник, 18 февраля 2020, 23:55
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Английский "Ливерпуль" проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанскому "Атлетико". Встреча проходила в Мадриде 18 февраля и завершилась со счетом 1:0 в пользу местного коллектива.

Единственный гол в матче был забит уже на четвертой минуте, когда после розыгрыша углового забил Сауль. Имели свои моменты и футболисты "Ливерпуля". Еще в первом тайме лучший шанс в матче получил Салах, но не попал в ворота метров с 10-ти.

Во втором тайме несколько моментов было и у испанцев, но счет на табло остался прежним.

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) — Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум — Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)

Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес

Видеообзор (обновляется)

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