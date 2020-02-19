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"Динамо" отменило открытую тренировку для болельщиков: озвучена причина

среда, 19 февраля 2020, 10:33
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Киевское "Динамо" отменило открытую тренировку для болельщиков, которая была запланирована на четверг, 20 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Так, в заявлении сказано, что такое решение обуславливается тем, что тренировка совпала с Днем памяти Героев Небесной Сотни. В соответствии с этим клуб перенес мероприятие на другой день. О новой дате проведения тренировочного занятия открытого для болельщиков будет объявлено позже.

"20 февраля футбольный клуб "Динамо", как и вся страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и чествовать подвиг участников Революции достоинства", - сказано в заявлении киевского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" уверенно обыграло принципиального соперника.

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