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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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19 февраля

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Лига чемпионов: клуб Моуринью не справился с немецкими "быками"

среда, 19 февраля 2020, 23:56
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" дома уступил немецкому "РБ Лейпциг" со счетом 0:1.

Гости захватили инициативу со стартовым свистком. Уже на второй минуте забивать мог Анхелиньо, но мяч после его удара попал в штангу. Вскоре отличиться мог Бергвейн, но его опасный удар отбил Гулачи. На 17-й минуте мог забивать Шик, но головой пробил рядом со штангой. Был момент у Вернера, но форвард с близкого расстояния не смог переиграть Льориса.

В начале второго тайма Лаймер заработал пенальти, который реализовал Тимо Вернер. Через несколько минут Шик мог увеличить разрыв в счете, но его удар с близкого расстояния отразил Льорис. В концовке хозяева пошли в атаку, но отыграться им так и не удалось.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - РБ ЛЕЙПЦИГ: ВИДЕО ГОЛА

Ответный матч пройдет в Лейпциге 10 марта.

"Тоттенхэм" Англия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:1 (0:0)

Гол: Вернер (58, с пенальти)

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер, Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

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