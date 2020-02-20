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Цена вопроса 700 грн: легенда "Динамо" будет судиться с "Киевгазом", фото

четверг, 20 февраля 2020, 16:13
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Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский намерен судиться с "Киевгазом".

Об этом легендарный футболист сообщил в Facebook.

Так, Шовковский выложил в социальной сети фото квитанции для оплаты за газ, которую он недавно получил. Как объяснил экс-футболист, голубое топливо в его жилье не поступает с 2016 года. Тогда он решил отключить газ.

"Газовый счетчик мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ по тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться", - написал Шовковский.

Facebook

За "Динамо" Шовковский выступал с 1993 по 2016 годы. В составе "бело-синих" он сыграл 637 матчей, что является клубным рекордом. За сборную Украины экс-вратарь провел 92 игры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" отменило открытую тренировку для болельщиков.

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