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Команда Малиновского в сумасшедшем матче разгромила испанский гранд в Лиге чемпионов

четверг, 20 февраля 2020, 00:01
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Фото: UEFA

В Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская "Аталанта" разгромила испанскую "Валенсию" со счетом 4:1.

В составе номинальных хозяев по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Иличич, Ремо Фройлер и Марио Пашалич. В составе гостей гол престижа забил игрок сборной России Денис Черышев.

АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Что касается Руслана Малиновского, то он вышел на поле на последние 10 минут встречи и запомнился одним неточным ударом.

Ответный поединок команд состоится 10 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

"Аталанта" – "Валенсия" – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич, де Рон, Иличич, Паломино.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).

Видеообзор

Фотовзгляд

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