Сборная Украины одержала уверенную победу в отборочном турнире чемпионата Европы

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Австрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Начало поединка прошло в равной борьбе, но с середины первой четверти преимущество захватили украинцы, которые завершили первый игровой отрезок с преимуществом в пять очков. Во второй четверти разрыв в счете достиг 15 очков, но австрийцам в концовке удалось свести преимущество украинцев до "плюс пяти". В третьей 10-минутке сборная Украины продолжила успешно атаковать и разрыв вырос до 16 очков. В заключительном игровом отрезке украинские баскетболисты уверенно контролировали ход матча и довели его до победы.

Австрия - Украина - 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Следующий матч сборная Украины проведет 23 февраля с Венгрией. Поединок пройдет в Запорожье.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист провалил матч звезд НБА.