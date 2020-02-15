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Украинец шокировал выступлением в матче молодых звезд НБА

суббота, 15 февраля 2020, 09:27
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В Чикаго состоялся матч Восходящих звезд, в котором команда США была сильнее сборной мира, в составе которой выступал украинец Святослав Михайлюк. Игра для нашего соотечественника выдалась крайне неудачной.

Защитник "Детройта" появился на площадке за три с лишним минуты до конца первой четверти и тут же попытался забросить трехочковый, но смазал.

Интересно, что именно трехочковыми бросками славится украинец, но в этом матче у него ничего не получалось.

Попасть Михайлюк сумел лишь с пятой попытки, а всего за встречу реализовал лишь два дальних попадания из девяти.

Сама же встреча завершилась с таким результатом:

Team USA – Team World 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26)

Напомним, что неизвестные вандалы изуродовали стену памяти погибшей легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны, которую создали в Остине.

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