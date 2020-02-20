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Шахтер - Бенфика - 2:1 Видеообзор

четверг, 20 февраля 2020, 22:54
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" выиграл у "Бенфики" со счетом 2:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Алана Патрика и Виктора Коваленко. В составе гостей отличился Пицци.

ШАХТЕР - БЕНФИКА: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч пройдет в Португалии 27 февраля.

"Шахтер" Украина – "Бенфика" Португалия - 2:1 (0:0)

Голы: Алан Патрик (56), Коваленко (72) - Пицци (67, с пенальти)

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Маркос Антонио, 80), Степаненко, Марлос (Коноплянка, 83), Коваленко, Тайсон (Тете, 90), Мораес.

"Бенфика": Влаходимос, Феррейра, Томаш Тавареш, Гримальдо, Рубен Диаш, Серви, Таарабт, Флорентину, Пицци (Самарис, 90), Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69)

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