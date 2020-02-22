"Челси" добыл яркую победу в лондонском дерби

В матче 27-го тура чемпионата Англии состоялось лондонское дерби, в котором "Челси" оказался сильнее "Тоттенхэма". Встреча завершилась победой "синих" со счетом 2:1.

После 27 туров "Челси" набрал 44 балла и остался на четвертой строчке. У "шпор" на четыре балла меньше и пятая позиция.

"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:1 (1:0)



Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78).

Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81.

Напомним, "Манчестер Сити" вслед за исключением из еврокубков может потерять чемпионский титул, выигранный в сезоне-2013/2014.