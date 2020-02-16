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Новое наказание: европейский топ-клуб может лишиться чемпионства

воскресенье, 16 февраля 2020, 12:02
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"Манчестер Сити" вслед за исключением из еврокубков может потерять чемпионский титул, выигранный в сезоне-2013/2014.

Об этом сообщает Daily Mail.

Такое наказание клуб может понести за нарушение правила финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 годы. Футбольная ассоциация Англии уже начала собственное расследование по этому делу. Если вина "горожан" будет доказана, с них могут снять несколько очков в том розыгрыше чемпионата. В таком случае в турнирной таблице первенства сезона-2013/2014 их обойдет "Ливерпуль", который набрал всего на два очка меньше.

Также под угрозой может оказаться и победа "Манчестер Сити" в чемпионате Англии в сезоне-2011/2012.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" проиграл команде Моуринью из-за глупости Зинченко.

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