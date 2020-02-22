"Динамо" в сумасшедшей концовке вырвало победу в первом матче в 2020 году

"Динамо" обыграло "Ворсклу" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Украины. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:1. Для обеих команд эта игра стала первой официальной в текущем году.

Первый мяч в матче был забит на 52-й минуте. Автором результативного удара стал Виталий Буяльский, голевая передача на счету Назария Русина. На 62-й минуте гости счет сравняли. С передачи Игоря Пердуты ворота Георгия Бущана поразил Руслан Степанюк. Вырвать победу киевлянам удалось на 2-й компенсированной ко 2-му тайму минуте благодаря голу Беньямина Вербича.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

19-й тур

ДИНАМО - ВОРСКЛА - 2:1

Голы: Буяльский, 51; Степанюк, 62; Вербич, 90+2.

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76), Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич, Русин.

Ворскла: Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 82), Ребенок (Якубу, 65), Кулач, Степанюк (Артур, 70).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" отменило открытую тренировку для болельщиков.