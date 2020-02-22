Есть медаль: Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира

Женская сборная Украины по биатлону провела феерическую эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Украинские биатлонистки пришли к финишу третьими, пропустив в перед лидеров общего эстафетного зачета.
Победу в гонке праздновала команда Норвегии, чего и следовало ожидать. Вторыми к финишу прогнозируемо пришли биатлонистки из Германии.
До первого места украинкам не хватило 18,4 секунды.
Женщины. Эстафета 4х6 км
1. Норвегия 1:07.05,7 (1+9)
2. Германия +10,7 (0+9)
3. Украина +18,4 (0+8)
4. Чехия +31,1 (0+10)
5. Швеция +44,9 (1+11)
6. Швейцария +47,1 (0+11)
7. Польша +50,3 (0+6)
8. Россия +1.02,6 (1+11)
9. Канада +2.13,7 (1+12)
10. Италия +2.29,4 (3+12)
В эстафете Украину представляли Настя Меркушина,Юля Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.