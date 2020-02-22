Очередной провал: сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону

Сборная Украины не смогла побороться за медали в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Нашу страну в гонке представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. К финишу украинская сборная приехала 12-й.

Чемпионом мира стала команда Франции. Второе место заняли норвежцы. Бронзовые медали завоевали немцы.

Результаты гонки:

1. Франция - 1:12.35,9 (0+4)

2. Норвегия - +21,5 (1+12)

3. Германия - +36,2 (1+8)…

12. Украина - +3.52,5 (2+14)…

После десяти гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль. Завершив восемь гонок без призовых мест, несколькими часами ранее наша женская команда феерически провела эстафету.