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Очередной провал: сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону

суббота, 22 февраля 2020, 17:13
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Сборная Украины не смогла побороться за медали в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Нашу страну в гонке представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. К финишу украинская сборная приехала 12-й.

Чемпионом мира стала команда Франции. Второе место заняли норвежцы. Бронзовые медали завоевали немцы.

Результаты гонки:

1. Франция - 1:12.35,9 (0+4)
2. Норвегия - +21,5 (1+12)
3. Германия - +36,2 (1+8)…

12. Украина - +3.52,5 (2+14)…

После десяти гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль. Завершив восемь гонок без призовых мест, несколькими часами ранее наша женская команда феерически провела эстафету.

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