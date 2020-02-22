Разбивая стены: украинский чемпион шокировал необычным выходом в ринг, видео

Украинский чемпион по боксу в легком весе по версии WBO International Денис Беринчик шокировал ярким выходом в ринг на бой с аргентинцем Эктором Сармиенто.

31-летний боксер появился в зале в Броварах в образе голливудского киногероя Халка. По пути к рингу украинец эффектно разбил несколько стеклянных стен.

Для Беринчика бой с Сармиенто является 13-м на профессиональном ринге. Все свои поединки украинец выиграл. На его счету 7 побед нокаутом.

26-летний Сармиенто проводит 23-й бой в профессионалах. Он выиграл 21 поединок и потерпел 1 поражение.

Напомним, Беринчик славится своими неожиданными выходами на ринг. Так, в одном из предыдущих боев его выносили парящимся в бане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер передал привет фанатам с места ДТП.