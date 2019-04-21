Украинский чемпион снова удивил эффектным выходом в ринг: опубликовано видео

Вчера в киевском "Дворце спорта" состоялся бой за титул чемпиона в легком весе по версии WBO International между украинцем Денисом Беринчиком (11-0, 7 КО) и опытным японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой чемпиона единогласным решением судей. Однако еще до начала поединка украинец создал в зале интригу. Уже все привыкли, что выход Беринчика в ринг сопровождается эффектным шоу. На этот раз украинец, который ранее удивлял появлением перед боем верхом на коне, продемонстрировал имитацию парилки в бане. Его вынесли в ринг, оббивая вениками, после чего он окунулся в импровизированную бочку и вышел в ринг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кличко сделал новое интригующее заявление о возможном возвращении брата в ринг.