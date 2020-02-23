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Фьюри - Уайлдер: полное видео боя

воскресенье, 23 февраля 2020, 10:46
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Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в битве за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring. Поединок состоялся в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Бой завершился досрочно. В седьмом раунде угол американского боксера выбросил белое полотенце в ринг, после чего рефери остановил бой. До этого Уайлдер дважды побывал в нокдауне.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ ФЬЮРИ - УАЙЛДЕР

Напомним, это был второй бой между боксерами. В первом поединке между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. По ходу боя британец дважды оказывался в нокдауне.

Поражение стало первым в карьере для Уайлдера. На его счету также 42 победы и 1 ничья в 44 боях. Фьюри выиграл свой 30-й бой в профессионалах при 1 ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко отреагировали на победу Фьюри над Уайлдером в чемпионском бою.

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