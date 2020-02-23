Вытер ноги об ржавого бомбардировщика: в сети ярко отреагировали на победу Фьюри над Уайлдером в чемпионском бою

Британский боксер Тайсон Фьюри добился яркой победы в чемпионском бою над американцем Деонтеем Уайлдером по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик".

Поединок был остановлен в седьмом раунде, так как угол Уайлдера выбросил полотенце, отказавшись продолжать бой.

Пользователи сети отреагировали на успех Фьюри, восхитившись мастерством боксера.

"Фьюри просто деклассировал. С завтрашнего дня начинаю мастурбировать по 7 раз и заниматься укреплением челюсти".

"Полнейший декласс от цыгана. А разговоров-то было".

"Иисусе, если бы не тараканья ферма в голове у цыгана, быть бы ему величайшим тяжем в истории. Тайсон на 20 кг перевесил Уайлдера и был при этом быстрее него в два раза. Что за гений этот тип...".

"Цыган и в правду лучший боксер (именно боксер) в этом дивизионе. Он умен,хитер. Сделал из чемпа какого нибудь джорни мена )) Лучший бой цыганского короля в карьере".

"Это все благодаря кунилингусу, делайте выводы)".

"Просто вытер ноги об ржавого бомбардировщика)".

"Удивительный мужик, конечно, этот Тайсон. Все его действия абсурд, внешний вид абсурд, а по итогу выходит и выносит самого страшного панчера в одну калитку)".

"Это даже деклассом я не назвать. Какое-то уничтожение".

"По-хорошему можно было останавливать после 3 раунда, чтобы не гробить остатки физического и психологического здоровья Уайдлера".

"Какой же Фьюрик красава. Набрал веса, чтобы забороть и лишить сил Деонтея, взял на вооружение трюк Кличко с захватом. Но и без этого был лучше в каждом компоненте. Спасибо Тайсону за этот бой и за его карьеру - просто красавчик. Остановка нормальная, Уайлдер мог стать инвалидом - его от каждого тычка болтало, еле на ногах держался третий раунд кряду", - пишут пользователи.