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Шикарный гол Марлоса принес "Шахтеру" тяжелейшую победу над "Десной": видеообзор

воскресенье, 23 февраля 2020, 18:58
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В матче 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Десну" со счетом 1:0.

В начале встречи счет мог открыть Мораес, но форвард с близкого расстояния пробил выше ворот. В концовке тайма момент имел Тете, но его удар отразил Паст. На 59-й минуте Гуцуляк отправил мяч в нижний угол ворот "Шахтера", но арбитр отменил гол, воспользовавшись подсказкой видеоассистента, который зафиксировал офсайд у Филиппова. "Шахтер" окончательно перехватил инициативу после выхода на замену Тайсона, Марлоса и Исмаили. Решающий эпизод произошел на 94-й минуте. Тайсон получил пас от Мораеса, прострелил вдоль ворот и Марлос пяткой переправил мяч в ворота.

"Шахтер" продолжает лидировать в украинской Премьер-лиге, опережая "Динамо" на 14 очков. "Десна" осталась на 4-й позиции.

В следующем туре "Шахтер" на выезде сыграет с "Ворсклой". Встреча состоится 1 марта.

"Шахтер" Донецк – "Десна" Чернигов - 1:0 (0:0)

Гол: Марлос, 90+4

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Алан Патрик, Сиприано (Исмаили, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антонио (Марлос, 62), Мораес.

"Десна": Паст, Гитченко, Тамм, Фаворов, Домбровский, Арвеладзе, Мостовой, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов (19), Тотовицкий (52), Домбровский (90), Мостовой (90+6).

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