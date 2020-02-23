"Цыганский король" одержал потрясающую победу в чемпионском бою: видео

Британский боксер Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король" в чемпионском бою победил американца Деонтея Уайлдера.

Поединок завершился досрочно. Рефери остановил бой в седьмом раунде за явным преимуществом Фьюри.

Таким образом, Фьюри отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Впервые Уайлдер и Фьюри встретились 1 декабря 2018 года и тогда бой завершился вничью. По ходу боя преимуществом владел британец, но в концовке он дважды побывал в нокдауне.

31-летний Фьюри одержал 30-ю победу в своей карьере (21 - нокаутом). Также в его активе одна ничья и ни одного поражения. 34-летний Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах (41 - нокаут) и одной ничьей.