Челси - Бавария: онлайн видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" играет с мюнхенской "Баварией". Смотреть онлайн матча Челси - Бавария на "Апострофе".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

ЧЕЛСИ Англия - БАВАРИЯ Германия - 0:0 *идет первый тайм

Челси: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.

Бавария: Нойер, Павар, Тьяго, Боатенг, Коман, Киммих, Алаба, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Атлетико".