"Бавария" разгромила "Челси" в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" на выезде разгромила "Челси" со счетом 3:0.

В начале встречи отличиться могли Коман и Гнабри, но их ударам не хватило точности. На 35-й минуте отличный шанс упустил Мюллер, который головой пробил в перекладину. В концовке тайма шанс был у Алонсо, но его удар отразил Нойер.

Во втором тайме на поле царила уже только "Бавария". На 51-й минуте Гнабри получил пас от Левандовски и с 10 метров переиграл Кабальеро. Через три минуты комбинация повторилась и Гнабри оформил дубль. На 76-й минуте Дэвис прошел по флангу и выдал отличный пас на Левандовски, которому оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота. В конце матча "Челси" остался вдесятером. Алонсо получил красную карточку за удар Левандовски по лицу.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится в Мюнхене 18 марта.

"Челси" Англия – "Бавария" Германия - 0:3 (0:0)

Голы: Гнабри (51, 54), Левандовски (76)

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Аспиликуэта (Педро, 73), Жиру (Абрахам, 61).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Толиссо, 85), Дэвис, Алькантара (Горетцка, 90), Коман (Коутиньо, 66), Левандовски, Мюллер.

Предупреждения: Алькантара (45), Жоржиньо (49), Киммих (49).

Удаление: Алонсо (83)

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