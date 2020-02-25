Евро-2020 под угрозой срыва из-за смертельного коронавируса: первые подробности

Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил вероятности отмены или переноса чемпионата Европы 2020 года из-за китайского коронавируса.

Слова Ува приводит Rai Radio 1 Sport.

"Мы внимательно следим за тем, как развиваются события. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы не хотим останавливать турниры. Но если ситуация ухудшится, то соревнования будут приостановлены", - сказал Ува.

Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Сборная Украины попала в группу С вместе с национальными командами Нидерландов и Австрии. Еще один соперник украинцев определится в стыковых матчах, которые пройдут в марте.

Ранее сообщалось, что в Черновцах произошла паника из-за угрозы коронавируса.