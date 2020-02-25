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"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл команду Ярмоленко: видеообзор

вторник, 25 февраля 2020, 00:07
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В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте. Александер-Арнолд навесил с фланга и Вейналдум точно пробил головой из сложного положения. Гости неожиданно отыгрались всего через две минуты, Диоп замкнул подачу с углового. В концовке тайма "Ливерпуль" мог вывести вперед ван Дейк, но его удар головой пришелся в перекладину.

На 54-й минуте гости неожиданно повели в счете, отличился Форнальс после прострела в исполнении Ноубла. Впрочем, вскоре все встало на свои места. "Ливерпуль" полностью забрал игру по свой контроль и добился победы. Сначала Салах замкнул прострел Робертсона, а затем Мане отличился после паса Александер-Арнольда.

Украинский нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко из-за травмы участия в матче не принимал.

"Ливерпуль" одержал 26-ю победу в 27 матчах и лидирует с 22-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Следующий матч клуб проведет 29 февраля в гостях с "Уотфордом".

ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ - 3:2 (1:1)

Голы: Вейналдум (9), Салах (68), Мане (81) - Диоп (12), Форнальс (54)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Мане, Фирмино, Салах.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио, Нобл.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в 26-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" с трудом победил "Норвич".

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