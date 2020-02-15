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"Ливерпуль" с большим трудом обыграл слабейшую команду чемпионата Англии

суббота, 15 февраля 2020, 21:23
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"Ливерпуль" обыграл "Норвич Сити" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе гостей, но самый реальный момент не использовали хозяева. Лукас Рупп и Теему Пукки вышли вдвоем на Алисона. Первый отдал передачу на финского нападающего, но вратарь "Ливерпуля" в прыжке смог перехватить передачу.

На 59-й минуте счет открывать могли гости. Мохамед Салах пробил из пределов штрафной. Тим Крул мяч парировал, однако первым на добивании оказался Наби Кейта. Хавбек "Ливерпуля" был перед полупустыми воротами, но голкипер "Норвич Сити", лежа, сумел отбить удар соперника.

Тем не менее, гости все же смогли забить. На 78-й минуте Джордан Хендерсон выполнил заброс в штрафную хозяев. Садио Мане первым касанием мяч принял, а вторым пробил в ближний угол. Крул спасти свою команду от гола не смог.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

26-й тур

НОРВИЧ СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:1

Гол: Мане, 78.

Норвич Сити: Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Бирам (Льюис, 27), Тетти (Дрмич, 84), Маклин, Рупп (Буэндия, 83), Дуда, Кантвелл, Пукки.

Ливерпуль: Алисон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер, 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 60), Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане, 60).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" добыл сложную победу самым молодым составом в истории.

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