Ястремская уверенно победила одну из лучших теннисисток мира на престижнейшем турнире

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в матче второго круга турнира в Дохе (Катар) в двух сетах обыграла американку Софию Кенин, которая занимает 5-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Наша соотечественница блестяще начала первый сет, взяв уже вторую подачу соперницы. В итоге она довела дело до победы в партии со счетом 6:3.

Второй сет украинка провалила, не выиграв ни одного из первых трех геймов. Однако затем она собралась и повела в счете - 5:3. Тем не менее, американка смогла сделать брейк, когда Ястремская подавала на матч. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась наша соотечественница.

Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) - 6:3, 7:6 (7:4)

В следующем раунде турнира украинка встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Айла Томлянович (Австралия).

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