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"Манчестер Сити" в сумасшедшем матче победил "Реал" в Лиге чемпионов: видео

среда, 26 февраля 2020, 23:58
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"Манчестер Сити" обыграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" со счетом 2:1. Игра проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Первый тайм во встрече прошел в равной борьбе. Моменты имели обе команды, но отличиться так никому и не удалось.

После перерыва "Реал" усилиями Иско вышел вперед. Однако гости смогли ответить двумя забитыми мячами Габриэла Жезуса и Кевина Де Брюйне с пенальти.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

РЕАЛ Испания - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 1:2

Голы: Иско, 60; Жезус, 78; Де Брюйне, 83 (с пенальти).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич (Йович, 84), Каземиро, Вальверде, Иско (Васкес, 84), Винисиус (Бэйл, 75), Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Фернандиньо, 33), Менди, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Б. Силва (Стерлинг, 73), Жезус.

Удаление: Рамос, 86.

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 1-ГО ТАЙМА:

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 2-ГО ТАЙМА:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.

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