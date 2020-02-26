Один из секс-символов тенниса объявила об уходе

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

Заявление Шараповой приводится на сайте Vanity Fair.

"Как оставить позади ту единственную жизнь, которую ты когда-либо знал? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую люблю? Из этой игры, которая подарила мне неописуемые слезы и невыразимую радость. Из спорта, в котором я нашла семью и фанатов, которые поддерживали меня больше 28 лет? Для меня это что-то новое. Поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис, я прощаюсь с тобой", - написала Шарапова.

32-летняя Шарапова является пятикратной победительницей турниров из серии Grand Slam. Россиянка неоднократно занимала первое место в рейтинге лучших теннисисток мира. В 2016 году Шапарова призналась в употреблении запрещенного препарата и была дисквалифицирована на 15 месяцев. После окончания дисквалификации она вернулась в теннис, но уже не смогла показывать прежние результаты.