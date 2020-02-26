Олимпиада-2020 может быть отменена из-за коронавируса: названо важное условие

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить, если эпидемия китайского коронавируса COVID-19 не пойдет на спад.

Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью AP.

"Все решится в ближайшие два месяца. В мае мы должны начать заключительный этап подготовки к Олимпиаде, который включает в себя заключение договоров с охранными агентствами, завоз продуктов, завершение обустройства олимпийской деревни, гостиниц. Также приедут журналисты. Если вирус помешает этапу подготовки, то мы задумаемся об отмене Олимпиады.

Впрочем, на данный момент все идет по плану. Мы ожидаем, что Игры пройдут без осложнений, поэтому спортсменам нужно продолжать подготовку. Но я могу их заверить, что МОК не допустит проведения соревнований в условиях пандемии", - сказал Паунд.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

На данный момент число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек во всем мире. Умерли более 2700 человек. Число выздоровевших превысило 30 тысяч. При этом, есть случаи повторного заражения вирусом у тех, кто уже вылечился.

Ранее сообщалось, что в Китае отменили процедуру запуска часов с обратным отсчетом к зимней Олимпиаде-2022.