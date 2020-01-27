В Китае приняли важное решение по Олимпиаде из-за смертельного коронавируса

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, отменил запуск обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии смертельного коронавируса. Торжественная церемония должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Р-Спорт".

"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Напомним, что на данный момент зафиксировано более 2700 подтвержденных случаев заболеваний в Китае. Почти 500 человек заболели в тяжелой форме, более 80 - умерли. Источником коронавируса, вероятно, были дикие животные. Его обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ранее появилась карта распространения коронавируса по миру.