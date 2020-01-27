RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 января

19:48
49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась для промо модного бренда - фигуре модели можно только позавидовать
18:42
Так себе романтика: 10 худших идей для подарка девушке на День святого Валентина
17:35
Падение самолета в Афганистане: появилось важное уточнение, фото и видео
17:17
Имя Меган Маркл превратили в глагол - если вас не ценят на работе, можете просто меганмарклить
17:02
Ведущая ошиблась в эфире о смерти Коби Брайанта и стала жертвой хейтеров - ее требуют уволить
16:19
Селин Дион поздравила сына с днем рождения трогательным наставлением покойного мужа
15:30
В России мать зверски убила ребенка в стиральной машине: детали жуткой истории
15:15
Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все
15:02
Какие страны "атаковал" коронавирус из Китая: опубликована карта
14:24
С возрастом все лучше: 50-летняя Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру в купальнике
14:04
Пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь
14:03
Попытки Путина удержаться у власти высмеяли меткой карикатурой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Китае приняли важное решение по Олимпиаде из-за смертельного коронавируса

понедельник, 27 января 2020, 19:42
переглянути новину українською

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, отменил запуск обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии смертельного коронавируса. Торжественная церемония должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Р-Спорт".

"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Напомним, что на данный момент зафиксировано более 2700 подтвержденных случаев заболеваний в Китае. Почти 500 человек заболели в тяжелой форме, более 80 - умерли. Источником коронавируса, вероятно, были дикие животные. Его обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Ранее появилась карта распространения коронавируса по миру.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Барселона - 2:0 Хроника матча

Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: