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Роналду начал терять популярность из-за страшной болезни

среда, 26 февраля 2020, 19:25
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в популярности коронавирусу.

Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, в минувший понедельник частота запросов в Google слова Amuchina среди жителей Италии превысила количество тех, кто искал новости, связанные с португальским футболистом. Отмечается, что Amuchina является гелевым дезинфицирующим средством, которое используется для предотвращения заражения страшной болезнью.

Напомним, шесть зараженных смертельным вирусом умерли в Ломбардии, а еще один человек - в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек. Из-за таких показателей в итальянских городах назревает паника.

Ранее Криштиану Роналду показал, как купает четверых детей.

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