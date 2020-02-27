RU  UA  EN

четверг, 27 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

18:30
Репортер запустил онлайн-стрим, но забыл о фильтрах - в прямом эфире он примерил шлем, усы и шляпу мага Lime
18:15
Она бросит любую семью: отец Меган Маркл обрушился на дочь с упреками Lime
17:41
Янукович приободрился: появились новые забавные фотожабы на ажиотаж вокруг Тигипко
17:26
Хорошо, что не как дедушка с внучкой: Виктор Павлик ответил на критику разницы в возрасте с невестой Lime
16:39
Переписку Джонни Деппа зачитали в суде - он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд Lime
16:02
Не знаю, где они находятся: бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал у нее детей Lime
15:38
YUKO провожают зиму новой импровизированной балладой (аудио) Lime
15:34
Скандальный экс-глава "Укравтодора" получил пост заммэра Одессы - СМИ
14:57
Трамп может прибыть с важным визитом в Украину: появились громкие слухи
14:57
Делфи, коронавирус и новые школы: глава Одесской ОГА рассказал о планах и скандалах в области
14:24
Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови - у него уже есть "сценическое имя" Lime
14:04
Россия - агрессор? Во Львове произошел крупный скандал с экс-регионалом, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

четверг, 27 февраля 2020, 18:30
переглянути новину українською

Не названный футболист итальянского клуба "Пьянезе", который выступает в Серии С, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает La Nazione.

Таким образом, он стал первым профессиональным футболистом в мире, который заболел коронавирусом COVID-19. В минувшее воскресенье футболист почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые диагностировали у него коронавирус. Сейчас игрок госпитализирован и чувствует себя хорошо.

В данный момент число заразившихся в Италии превысило 500 человек. Умерли 14 человек. Во всем мире заболели более 82 000 человек. Умерли более 2800. Количество выздоровевших составляет более 32 тысяч. При этом, фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса может быть отменена Олимпиада-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Бенфика - Шахтер: онлайн трансляция

Реал - Манчестер Сити - 1:2 Хроника матча, видео голов

Лион - Ювентус - 1:0 Хроника матча, видео гола

Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: