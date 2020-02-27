В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

Не названный футболист итальянского клуба "Пьянезе", который выступает в Серии С, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает La Nazione.

Таким образом, он стал первым профессиональным футболистом в мире, который заболел коронавирусом COVID-19. В минувшее воскресенье футболист почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые диагностировали у него коронавирус. Сейчас игрок госпитализирован и чувствует себя хорошо.

В данный момент число заразившихся в Италии превысило 500 человек. Умерли 14 человек. Во всем мире заболели более 82 000 человек. Умерли более 2800. Количество выздоровевших составляет более 32 тысяч. При этом, фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса может быть отменена Олимпиада-2020.