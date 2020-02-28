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Английский топ-клуб на 120-й минуте вылетел из Лиги Европы: видеообзор

пятница, 28 февраля 2020, 00:43
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Лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл "Олимпиакосу" и по сумме двух встреч вылетел из турнира.

"Канониры" пропустили гол в начале второго тайма и матч перешел в дополнительное время. На 113-й минуте шикарный гол Обамеянга казалось бы спас фаворита, но в самой концовке Эль-Араби забил победный гол. Обамеянг мог спасти "Арсенал", но на последней минуте с близкого расстояния пробил мимо ворот.

"Арсенал" Англия – "Олимпиакос" Греция - 1:2 (0:1) - первый матч - 1:0

Голы: Обамеянг (113) - Сиссе (53), Эль-Араби (120)

"Арсенал": Лено, Мустафи (Папастатопулос, 103), Бельерин (Уиллок, 84), Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 72), Джака, Озил, Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 105), Обамеянг, Сака.

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас (Ловера, 114), Ба, Сиссе, Бухалакис, Камара, Ранджелович (Масурас, 77), Гильерме (Пападопулос, 117), Вальбуэна (Бруну Гашпар, 86), Эль-Араби.

Предупреждения: Ба (20), Камара (58).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

1-й тайм

2-й тайм

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, справившись с "Бенфикой".

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