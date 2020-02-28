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"Динамо" потерпело поражение в днепровской битве

пятница, 28 февраля 2020, 21:02
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Днепр-1 обыграл киевское Динамо в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 3:1.

Уже на старте поединка киевляне остались в меньшинстве - за грубую игру с поля был удален Виталий Буяльский. Тем не менее, на перерыв "Динамо" ушло, ведя в счете. В конце первой половины Беньямин Вербич вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

После перерыва хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу благодаря хет-трику Назария Русина, права на которого принадлежат "Динамо".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ДНЕПР-1 - ДИНАМО - 3:1

Голы: Вербич, 45+5 (с пенальти); Супряга, 72; Супряга, 82; Супряга, 90.

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков (Супряга, 64), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78).

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77).

Удаления: Буяльский, 6; Полевой, 75.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продало одного из основных футболистов в Китай.

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